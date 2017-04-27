"Расисткая" акция фанатов киевского "Динамо" обеспокоила западные СМИ

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Группа болельщиков киевского "Динамо" одела на домашний матч с донецким "Шахтером" маски со свастикой и наряды, напоминающие одежды расистской организации Ку-Клукс-Клан (ККК), пишет британское издание Daily Mail.

"Ультрас" призвали через соцсети других фанатов приходить на матч 21 апреля во всем белом (цвет "Динамо"), назвав акцию "Белая шиза", отмечает издание.

"Чемпион" Болельщики на матче "Динамо" - "Шахтер"

"Группа участников акции сидела за баннером, на котором было написано "100% белый". Во время игры зажигались белые файеры, а сторонники "Динамо" использовали дымовые шашки и размахивали белыми флагами", — говорится в статье.

@HooligansTV Болельщики на матче "Динамо" - "Шахтер"

Также камеры запечатлели болельщика "Шахтера" в футболке с изображением Адольфа Гитлера.

Football.ua Болельщик "Шахтера" в футболке с изображением Адольфа Гитлера

Как отмечается, это уже не первый раз когда фанаты "Динамо" были замечены в одежде в стиле ККК. А в 2013 году, пишет издание, перед автобусом "Шахтера" появился флаг Конфедерации, который у многих в США ассоциируется с расовой ненавистью.

Журналист Алексей Братущак в блоге на сайте издания "Украинская правда" отметил, что перед матчем организаторы просили фанатов не устраивать провокаций и не проносить на стадион пиротехнику, так как на игре будет присутствовать инспектор УЕФА. Последний должен был оценить готовность Киева к проведению финала Лиги чемпионов-2018.

"Думаю, инспектор УЕФА оценил ловкость украинских фанатов. И вернулся в штаб-квартиру в раздумьях относительно способности украинских правоохранителей обеспечивать безопасность на стадионах", — прокомментировал Братущак.

Финальный матч Лиги чемпионов пройдет в мае 2018 года на киевском стадионе НСК "Олимпийский".

Напомним, донецкий "Шахтер" обыграл на выезде киевское "Динамо" в матче 26-го тура чемпионата Украины. Встреча, прошедшая в 21 апреля в Киеве, завершилась со счетом 1:0 в пользу донецкой команды.