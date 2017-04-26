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    Игрок "Шахтера" и сборной стал отцом

    (обновлено: )90
    Сообщается, что у игрока футбольного клуба "Шахтер" и сборной Украины Ярослава Ракицкого родилась дочь, которую решили назвать Ярославой.
    Игрок Шахтера Ярослав Ракицкий
    ФК Шахтер Донецк

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В семье защитника футбольного клуба "Шахтер" и сборной Украины Ярослава Ракицкого пополнение — у спортсмена родилась дочь.

    Девочку решили назвать Ярославой. В среду счастливый отец забрал новорожденную и ее маму из роддома, сообщается на официальном сайте "Шахтера".

    Новоиспеченный отец признался, что очень счастлив.

    Ранее сообщалось, что футболисты донецкого "Шахтера" минимально победили на выезде киевское "Динамо" в матче 26-го тура чемпионата Украины. Встреча состоялась в Киеве и завершилась со счетом 1:0 в пользу "горняков".

     

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