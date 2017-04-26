Игрок "Шахтера" и сборной стал отцом

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В семье защитника футбольного клуба "Шахтер" и сборной Украины Ярослава Ракицкого пополнение — у спортсмена родилась дочь.

Девочку решили назвать Ярославой. В среду счастливый отец забрал новорожденную и ее маму из роддома, сообщается на официальном сайте "Шахтера".

Новоиспеченный отец признался, что очень счастлив.

Ранее сообщалось, что футболисты донецкого "Шахтера" минимально победили на выезде киевское "Динамо" в матче 26-го тура чемпионата Украины. Встреча состоялась в Киеве и завершилась со счетом 1:0 в пользу "горняков".