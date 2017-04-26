Футболист сборной Украины написал книгу

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Защитник немецкого "Дармштадта" и сборной Украины Артем Федецкий издал книгу о теории футбола, сообщает Sport Arena.

Украиноязычная монография получила название "Прогнозирование и моделирование в футболе с помощью электронных таблиц Microsoft Excel". Научный труд состоит из более чем 200 страниц и предназначен для футбольных специалистов, педагогов и студентов.

Sport Arena Написанная в соавторстве с Артемом Федецким книга

Соавтор книги — преподаватель Восточноевропейского университета (г. Луцк) Виктор Романюк. По информации издания, он является тренером ФК "Волынь" по физической подготовке.

Напомним, в июле прошлого года Федецкий перешел в клуб немецкой бундеслиги "Дармштадт".