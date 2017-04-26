наверх
26.04.201714:13
Курсы валют НБУ
  • EUR29.00+ 0.07
  • USD26.63- 0.04
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Футболист сборной Украины написал книгу

    (обновлено: )26
    Украиноязычная монография получила название "Прогнозирование и моделирование в футболе с помощью электронных таблиц Microsoft Excel". Научный труд состоит из более чем 200 страниц и предназначен для футбольных специалистов, педагогов и студентов.
    Артем Федецкий во время матча сборных Украины и Словакии
    Федерация футбола Украины

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Защитник немецкого "Дармштадта" и сборной Украины Артем Федецкий издал книгу о теории футбола, сообщает Sport Arena.

    Украиноязычная монография получила название "Прогнозирование и моделирование в футболе с помощью электронных таблиц Microsoft Excel". Научный труд состоит из более чем 200 страниц и предназначен для футбольных специалистов, педагогов и студентов.

    Sport Arena
    Написанная в соавторстве с Артемом Федецким книга

    Соавтор книги — преподаватель Восточноевропейского университета (г. Луцк) Виктор Романюк. По информации издания, он является тренером ФК "Волынь" по физической подготовке.

    Напомним, в июле прошлого года Федецкий перешел в клуб немецкой бундеслиги "Дармштадт".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Панорама Чернобыльской АЭС
    Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    Безвиз наш? Послы ЕС сказали "да"
    Представители миссии ОБСЕ в Украине посетили место взрыва машины ОБСЕ в Луганской области
    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ
    Кандидат в президенты Франции, лидер движения "En Marche" Эммануэль Макрон
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?