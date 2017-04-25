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    Футбол по-испански: Рамос дисквалифицирован за фол на Месси

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    Серхио Рамос по решению Королевской испанской футбольной федерации пропустит выездной матч Примеры с "Депортиво" из Ла-Коруньи 26 апреля. Нарушитель оштрафован на 600 евро, а "Реал" - на 350 евро.
    Игрок ФК Реал Серхио Рамос. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос, который был удален в матче 33-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" за фол против Лионеля Месси, дисквалифицирован на одну игру. Решение приняла Королевская испанская футбольная федерация.

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    Встреча состоялась в воскресенье в Мадриде и завершилась со счетом 3:2 в пользу каталонской команды. Рамос получил прямую красную карточку на 77-й минуте за фол против Месси, сообщает Р-Спорт со ссылкой на пресс-службу федерации.

    Таким образом, Рамос, который в текущем сезоне провел в составе "Реала" 36 игр и забил 10 мячей, пропустит только выездной матч Примеры с "Депортиво" из Ла-Коруньи 26 апреля. Кроме того, "Реал" наказан штрафом в размере 350 евро, а сам нарушитель оштрафован на 600 евро.

    Ранее нападающий "Барселоны" Неймар был дисквалифицирован на три матча чемпионата страны.

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