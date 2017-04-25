"Ньюкасл" после разгрома "Престона" возвращается в премьер-лигу Англии

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. "Ньюкасл" одержал крупную победу над "Престоном" в домашнем матче 44-го тура Championship (второй по силе дивизион чемпионата Англии), чем досрочно обеспечил себе выход в премьер-лигу.

Встреча, состоявшаяся в понедельник вечером в Ньюкасле, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. За победителей мячи забили Айозе Перес (7-я и 67-я минуты), Кристиан Атсу (45-я) и Мэтт Ритчи (65-я, с пенальти). Автором гола у гостей стал Джордан Хьюджилл (14-я). На 64-й минуте у "Престона" был удален Пол Галлахер.

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"Ньюкасл" после победы с 88 очками за два тура до конца чемпионата стал недосягаемым для идущего третьим "Рединга", в активе которого 79 баллов, и гарантировал себе путевку в премьер-лигу на следующий сезон. Таким образом, команде Рафаэля Бенитеса потребовался один год, чтобы вернуться в элитный дивизион чемпионата Англии.

Ранее путевку в премьер-лигу завоевал "Брайтон энд Хоув Альбион".