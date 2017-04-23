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    Спорт

    Украинский боксер проиграл в бою за титул чемпиона мира

    (обновлено: )103
    Согласно информации, Хильберто Рамирес лучше чувствовал себя на ринге и владел инициативой. Судья единогласно выбрали Рамиреса победителем боя со счетом 120-106.
    Украинский боксер Макс Бурсак
    K2 Promotions

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Украинский боксер Максим Бурсак в США дрался с мексиканцем Хильберто Рамиресом за звание чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе.

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    БОКС / "Украинские Атаманы"
    Боксерская коррида от Ломаченко

    Мексиканец лучше чувствовал себя на ринге и владел инициативой. В итоге, это привело к победе по очкам. Судья единогласно выбрали Рамиреса победителем боя со счетом 120-106, передает "112 Украина".

    Добавим, что бой против Рамиреса стал для Бурсака 39-м. За свою карьеру Макс потерпел лишь 5 поражений.  

    Ранее сообщалось, что боксер из Намибии Джулиус Индонго защитил свой пояс чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе в бою с британцем Рики Бернсом и отнял у того титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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