Украинский боксер проиграл в бою за титул чемпиона мира

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Украинский боксер Максим Бурсак в США дрался с мексиканцем Хильберто Рамиресом за звание чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе.

Мексиканец лучше чувствовал себя на ринге и владел инициативой. В итоге, это привело к победе по очкам. Судья единогласно выбрали Рамиреса победителем боя со счетом 120-106, передает "112 Украина".

Добавим, что бой против Рамиреса стал для Бурсака 39-м. За свою карьеру Макс потерпел лишь 5 поражений.

Ранее сообщалось, что боксер из Намибии Джулиус Индонго защитил свой пояс чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе в бою с британцем Рики Бернсом и отнял у того титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).