Фонсека: у "Динамо" и "Шахтера" стало больше уважения друг к другу

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Главный тренер "Шахтера" Пауло Фонсека прокомментировал победу своей команды в матче против "Динамо", сообщает сайт dynamo.kiev.ua.

"Отличная победа нашей команды. Мы провели первый тайм на очень высоком уровне как в обороне, так и в атаке. Контролировали почти всю игру с мячом. Во втором тайме пришлось больше обороняться, но мы продолжали надежно действовать в обороне. Думаю, что мы заслуженно победили. Отрыв от "Динамо" теперь составляет 14 очков, но пока ничего не закончено. Я всегда говорил, что надо фокусироваться на всех матчах. Мы уважаем нашего основного соперника — "Динамо", так что нам ничего не остается, кроме как максимально настраиваться на все матчи. Поэтому нужно, чтобы команда ни в коем случае не расслаблялась, продолжала работать", — отметил Фонсека.

Португальский специалист сравнил матч "Динамо" — "Шахтер" с лучшими поединками чемпионата Португалии. "Совсем недавно был матч "Бенфика" — "Порту", и стадион был полный. Сегодня на игру тоже пришло много людей. Но стадион все-таки не был заполнен до конца. А футбол полностью красив, когда нет свободных мест на трибунах. Я очень часто себя спрашиваю: если в Украине живет около 40 миллионов людей, то почему нет большего, чем сейчас, количества болельщиков на стадионах? Прекрасно понимаю, что Украина сейчас переживает достаточно сложный период. Тем не менее, мы все должны объединиться вокруг футбола и подумать, как можно привлекать большее количество людей на этот праздник. Футбол — это что-то такое, что объединяет людей, это праздник. Думаю, что в последнее время в матчах между "Динамо" и "Шахтером" стало больше уважения команд и игроков друг к другу. И это тоже создает атмосферу праздника на стадионе", — считает Фонсека.

Напомним, донецкий "Шахтер" обыграл на выезде киевское "Динамо" в матче 26-го тура чемпионата Украины. Встреча, прошедшая в пятницу в Киеве, завершилась со счетом 1:0 в пользу донецкой команды.