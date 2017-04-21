Определились участники 1/2 финала Лиги Европы

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Английский "Манчестер Юнайтед", испанская "Сельта", французский "Лион" и голландский "Аякс" сыграют в полуфинале футбольной Лиги Европы.

"Манчестер Юнайтед" по сумме двух матчей выбил из борьбы бельгийский "Андерлехт" (1:1, 2:1 дв).

"Сельта" оказалась сильнее еще одного клуба из Бельгии – "Генка" (3:2, 1:1).

"Аякс" прошел немецкий "Шальке" (2:0, 2:3 дв), а "Лион" — турецкий "Бешикташ" (2:1, 1:2, победа в серии пенальти – 7:6), сообщает Р-Спорт.

Жеребьевка полуфинальной стадии Лиги Европы пройдет 21 апреля в швейцарском Ньоне.

накануне определились участники 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов сезона-2016/17 — туринский "Ювентус" и "Монако", а также мадридские клубы "Реал" и "Атлетико".