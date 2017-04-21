наверх
21.04.201702:30
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.02
  • USD26.76- 0.03
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Определились участники 1/2 финала Лиги Европы

    2
    В полуфинале футбольной Лиги Европы сыграют "Манчестер Юнайтер", "Сельта", "Лион" и "Аякс". Жеребьевка полуфинальной стадии Лиги Европы пройдет 21 апреля в швейцарском Ньоне.
    Футбольный мяч на ЧМ-2014
    RIA News Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Английский "Манчестер Юнайтед", испанская "Сельта", французский "Лион" и голландский "Аякс" сыграют в полуфинале футбольной Лиги Европы.

    Шотландский футболист заработал пенальти после театрального падения. Видео
    Видеоканал SPFL на Youtube
    Шотландский футболист заработал пенальти после театрального падения

    "Манчестер Юнайтед" по сумме двух матчей выбил из борьбы бельгийский "Андерлехт" (1:1, 2:1 дв).

    "Сельта" оказалась сильнее еще одного клуба из Бельгии – "Генка" (3:2, 1:1).

    "Аякс" прошел немецкий "Шальке" (2:0, 2:3 дв), а "Лион" — турецкий "Бешикташ" (2:1, 1:2, победа в серии пенальти – 7:6), сообщает Р-Спорт.

    Жеребьевка полуфинальной стадии Лиги Европы пройдет 21 апреля в швейцарском Ньоне.

    накануне определились участники 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов сезона-2016/17 — туринский "Ювентус" и "Монако", а также мадридские клубы "Реал" и "Атлетико". 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Николай Мартыненко
    Задержание экс-депутата Николая Мартыненко
    Снег в Одессе
    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом
    Олег Скрипка. Архивное фото
    Языковая зачистка. Табу на русский
    На месте стрельбы в центре Парижа
    ЧП в Европе: стрельба в центре Парижа