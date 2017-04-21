Олимпийская чемпионка из США дисквалифицирована на год

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Олимпийская чемпионка 2016 года в беге на 100 метров с барьерами американка Брианна Роллинс дисквалифицирована на один год, решение принято за неверное предоставление информации о собственном местонахождении, сообщается на официальном сайте Американского антидопингового агентства (USADA).

Американка трижды в 2016 году нарушила правило по предоставлению информации о своем местонахождении, что помешало проведению трех внесоревновательных допинг-проверок, сообщает Р-Спорт.

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Роллинс входит в регистрируемый пул тестирования спортсменов.

Дисквалификация берет отсчет с 19 декабря 2016 года. Роллинс лишена всех медалей и призовых с 27 сентября 2016 года.

Ранее Спортивный арбитражный суд отменил годичную дисквалификацию украинской биатлонистки Ольги Абрамовой за употребление мельдония, таким образом частично удовлетворив ее апелляцию.