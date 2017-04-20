Лучший фигурист Украины в сети собирает деньги на тренировки

Скриншот

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Чемпион Украины последних двух лет по фигурному катанию Иван Павлов собирает деньги на зарубежные тренировочные сборы через сайт GoFundMe. Об этом заявил сам Павлов, сообщает "Сегодня".

"Я оказался в ситуации, когда нет другого источника финансирования, кроме как открыть кампанию по сбору средств в интернете. У нас в Украине никто из фигуристов этого не делал, но это практикуется среди европейских и американских спортсменов. И я решил попробовать", — говорит Павлов.

Из необходимых 3,5 тыс евро спортсмен за 13 дней собрал 1137. На странице GoFundMe фигурист указал как геолокацию Испанию. Сделал так для того, чтобы деньги шли на эту онлайн-платформу, поскольку в Украине она не поддерживается. Поэтому Иван сделал это через знакомых.

Профинансировать зарубежные сборы Павлова федерация не может, поскольку предыдущее руководство оставило долг около 400 тыс. грн. Суд заморозил все ее счета, и она не может тратить эти средства на спортсменов, пока не отдаст долг.

А за границу спортсмен вынужден ехать, поскольку на столичном катке на ул. Шалетт, где обычно он готовится, будет ремонт. Поэтому больше ему негде тренироваться.

Тем временем министр спорта Игорь Жданов пообещал разобраться с этой ситуацией.

Добавим, что фигурист готовится к Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе в сентябре, где будут разыгрываться олимпийские лицензии. Кстати, на чемпионате мира 18-летний Павлов остановился в шаге от олимпийской пропуска — занял 25-е место (для квалификации нужно было войти в топ-24).