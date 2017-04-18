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    Макгрегор с друзьями учинил погром в отеле Ливерпуля

    (обновлено: )19110
    После одной из вечеринок компании по полу были разбросаны банки, еда и окурки. Кроме того, были повреждены диваны и другая мебель. Ирландцу пришлось нанимать людей, которые сделали уборку в президентском люксе.
    Конор Макгрегор
    Фото со страницы Макгрегора в Instagram

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Знаменитый боец ММА Конор Макгрегор вместе с друзьями разгромил номер в одном из отелей Ливерпуля. После одной из вечеринок компании по полу были разбросаны банки, еда и окурки.

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    Кроме того, были повреждены диваны и другая мебель.

    Ирландцу пришлось нанимать людей, которые сделали уборку в президентском люксе стоимостью £300 за ночь, сообщает The Sun.

    Ранее Макгрегор был замечен на ипподроме Ливерпуля в костюме сутенера. Кроме того, ирландец разбил один из арендованных автомобилей.

    Напомним, форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал опубликованную в немецком журнале Der Spiegel информацию о том, что он якобы в 2010 году откупился от обвинений в изнасиловании, "журналистской фантастикой".

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