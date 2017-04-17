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    Спорт

    Кравец травмировался в ходе матча против "Сельты"

    (обновлено: )40
    По предварительной информации, форвард "Гранады" Артем Кравец оступился в конце первой половины игры, и, возможно, подвернул голеностоп. На второй тайм футболист не вышел.
    Артем Кравец. Архивное фото
    Федерация футбола Украины

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Нападающий сборной Украины и испанского ФК "Гранада" Артем Кравец был травмирован во время матча с футбольным клубом "Сельта", сообщается в Twitter клуба.

    Сообщается, что Кравец на ровном месте оступился в конце первой половины игры, и, возможно, подвернул голеностоп. На второй тайм футболист не вышел.

    Ранее агент Кравца Вадим Шаблий сообщил, что форвард "Гранады" вернется в киевское "Динамо".

    "Артем – игрок "Динамо", и он в любом случае вернется в свой клуб, у него контракт, по которому он обязан это сделать. А дальше мы все вместе с президентом клуба обсудим дальнейшую перспективу игрока в "Динамо" и его будущее", — сказал агент.

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