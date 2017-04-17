Кравец травмировался в ходе матча против "Сельты"

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Нападающий сборной Украины и испанского ФК "Гранада" Артем Кравец был травмирован во время матча с футбольным клубом "Сельта", сообщается в Twitter клуба.

Сообщается, что Кравец на ровном месте оступился в конце первой половины игры, и, возможно, подвернул голеностоп. На второй тайм футболист не вышел.

⏱️ ⏸️ | 0⃣-1⃣ | Calienta @carcela_mehdi durante el descanso. Saldrá en lugar del lesionado Kravets #GranadaCelta — Granada C.F. (@GranadaCdeF) 16 апреля 2017 г.

Ранее агент Кравца Вадим Шаблий сообщил, что форвард "Гранады" вернется в киевское "Динамо".

"Артем – игрок "Динамо", и он в любом случае вернется в свой клуб, у него контракт, по которому он обязан это сделать. А дальше мы все вместе с президентом клуба обсудим дальнейшую перспективу игрока в "Динамо" и его будущее", — сказал агент.