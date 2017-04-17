наверх
17.04.201701:41
Курсы валют НБУ
  • EUR28.56+ 0.06
  • USD26.86- 0.01
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Руководство "Бастии" готово на жесткие меры после инцидента с болельщиками

    7
    Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте клуба, "Бастия" уже собрала все необходимые данные "для принятия жестких мер, которые нужны по следам подобных инцидентов".
    Матч Бастия - Лион
    OL_Plus / Twitter

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Руководство "Бастии" решительно осудило инцидент с участием болельщиков корсиканского клуба, напавших на игроков "Лиона" во время матча 33-го тура чемпионата Франции по футболу, сообщается на официальном сайте "Бастии".

    Матч Бастия-Лион
    FOOT Live News / Twitter
    Матч "Бастия" - "Лион" остановлен из-за драк между фанатами и футболистами

    Смотрите также: Матч "Бастия" — "Лион": атака фанатов на футболистов

    Воскресный матч между "Бастией" и "Лионом" из-за нападения болельщиков корсиканского клуба на игроков команды гостей был прерван после первого тайма, а затем отменен после консультаций представителей местных властей и Профессиональной лиги футбола (LFP).

    "Руководство "Бастии" решительно осуждает случаи, подобные тому, который омрачил матч с "Лионом" в воскресенье. Клуб сожалеет о том, что встреча 33-го тура чемпионата Франции не была доиграна, но мы уважаем решение LFP и ее должностных лиц. "Бастия" уже собрала все необходимые данные для принятия жестких мер, которые нужны по следам подобных инцидентов. Не дожидаясь заседания дисциплинарного комитета в четверг, можем сказать, что клуб готов предоставить все объяснения по интересующим вопросам", — сообщается на официальном сайте "Бастии".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Эмблема Евровидения в Киеве
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Пасха в Мариуполе
    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие
    Герберт Раймонд Макмастер
    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США
    Владимир Гройсман в Верховной Раде
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана