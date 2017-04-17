Руководство "Бастии" готово на жесткие меры после инцидента с болельщиками

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Руководство "Бастии" решительно осудило инцидент с участием болельщиков корсиканского клуба, напавших на игроков "Лиона" во время матча 33-го тура чемпионата Франции по футболу, сообщается на официальном сайте "Бастии".

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Воскресный матч между "Бастией" и "Лионом" из-за нападения болельщиков корсиканского клуба на игроков команды гостей был прерван после первого тайма, а затем отменен после консультаций представителей местных властей и Профессиональной лиги футбола (LFP).

"Руководство "Бастии" решительно осуждает случаи, подобные тому, который омрачил матч с "Лионом" в воскресенье. Клуб сожалеет о том, что встреча 33-го тура чемпионата Франции не была доиграна, но мы уважаем решение LFP и ее должностных лиц. "Бастия" уже собрала все необходимые данные для принятия жестких мер, которые нужны по следам подобных инцидентов. Не дожидаясь заседания дисциплинарного комитета в четверг, можем сказать, что клуб готов предоставить все объяснения по интересующим вопросам", — сообщается на официальном сайте "Бастии".