В 1/4 финала Кубка Украины "Полтаве" засчитано техническое поражение

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КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Федерация футбола Украины (ФФУ) засчитала техническое поражение "Полтаве" в матче 1/4 финала Кубка Украины с донецким "Шахтером". Об этом сообщается на официальном сайте "Шахтера".

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Напомним, матч между командами дважды отменялся из-за состояния газона на стадионе в Полтаве. В итоге "Полтаве" было засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

Теперь "Шахтер" в полуфинале Кубка Украины 26 апреля в Харькове сыграет с "Днепром".

Напомним, 9 апреля в матче второго этапа чемпионата Украины ФК "Шахтер" проиграл одесскому "Черноморцу". Футболисты потерпели первое поражение в турнире.