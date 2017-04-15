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    В 1/4 финала Кубка Украины "Полтаве" засчитано техническое поражение

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    Матч между командами дважды отменялся из-за состояния газона на стадионе в Полтаве. В итоге "Полтаве" было засчитано техническое поражение со счетом 0:3.
    Федерация футбола Украины
    Из открытых источников

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Федерация футбола Украины (ФФУ) засчитала техническое поражение "Полтаве" в матче 1/4 финала Кубка Украины с донецким "Шахтером". Об этом сообщается на официальном сайте "Шахтера".

    Смотрите также: Неожиданное поражение "Шахтера" от "Черноморца". Обзор матча

    Напомним, матч между командами дважды отменялся из-за состояния газона на стадионе в Полтаве. В итоге "Полтаве" было засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

    Теперь "Шахтер" в полуфинале Кубка Украины 26 апреля в Харькове сыграет с "Днепром".

    Напомним, 9 апреля в матче второго этапа чемпионата Украины ФК "Шахтер" проиграл одесскому "Черноморцу". Футболисты потерпели первое поражение в турнире.

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