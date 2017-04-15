УЕФА открыл дела против "Лиона" и "Бешикташа" после побоища фанатов

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Дисциплинарные дела открыты в отношении французского "Лиона" и турецкого "Бешикташа" по итогам первой игры 1/4 финала Лиги Европы, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матч прошел в четверг в Лионе и закончился победой хозяев со счетом 2:1. Встреча началась с 45-минутной задержкой из-за беспорядков, которые устроили фанаты. Перед самым стартом игры большое количество болельщиков "Лиона" выбежали на поле из-за действий фанатов "Бешикташа", запускавших пиротехнику с верхних ярусов трибун. Кроме того, сообщалось, что на стадионе произошла массовая драка, а перед матчем были зафиксированы стычки между болельщиками обоих клубов.

Дело в отношении "Лиона" открыто в связи с использованием болельщиками фейерверков, блокированием лестничных пролетов, плохой организацией встречи и выходом фанатов на поле. "Бешикташ" может понести наказание за фейерверки, бросание предметов на поле и общественные беспорядки. Дата слушаний на данный момент не назначена.

Ранее президент "Лиона" Жан-Мишель Ола призвал УЕФА провести ответный матч, который состоится 20 апреля в Стамбуле, при пустых трибунах.