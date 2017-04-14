Лига Европы: результаты первых матчей 1/4 финала

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. В четверг, 13 апреля, состоялись первые поединки 1/4 финала Лиги Европы.

Результаты всех матчей:

"Андерлехт" – "Манчестер Юнайтед" – 1:1 (Дендокер, 86 — Мхитарян, 37); "Аякс" – "Шальке" – 2:0 (Классен, 23 (пен), 53); "Лион" – "Бешикташ" – 2:1 (Толиссо, 83, Морель, 85 — Бабел, 15); "Сельта" – "Генк" – 3:2 (Систо, 15, Аспас, 18, Гвидетти, 39 — Боэтиос, 11, Буффель, 67).

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Ответные поединки состоятся 20 апреля.

Как сообщалось, матч "Лион" — "Бешикташ" начался с 45-минутной задержкой из-за беспорядков на стадионе, устроенных фанатами команд.