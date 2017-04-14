наверх
14.04.201702:29
Курсы валют НБУ
  • EUR28.56+ 0.06
  • USD26.86- 0.01
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Скандальный матч: "Лион" победил "Бешикташ" в 1/4 финала Лиги Европы

    (обновлено: )24
    Игра, прошедшая в четверг в Лионе, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Матч начался с 45-минутной задержкой из-за массовых беспорядков на стадионе.
    Игроки Лиона празднуют победу над Бешикташем
    @OL

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Французский "Лион" обыграл турецкий "Бешикташ" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

    Встреча, прошедшая в четверг в Лионе, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе "Лиона" голы забили Корантен Толиссо (83-я минута) и Жереми Морель (85). У "Бешикташа" отличился Райан Бабел (15).

    @OL
    Матч 1/4 Лиги Европы между "Лионом" и "Бешикташем"

    Ответный матч состоится 20 апреля в Стамбуле.

    Отметим, что матч начался с 45-минутной задержкой из-за беспорядков на стадионе, устроенных фанатами команд.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Певица Юлия Самойлова. Архивное фото
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Пожилой человек считает деньги в центре Киева
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Год оголтелого популизма. Скаршевский об итогах работы Кабмина Гройсмана. Видео
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана
    Майкл Помпео
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США