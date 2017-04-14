Скандальный матч: "Лион" победил "Бешикташ" в 1/4 финала Лиги Европы

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Французский "Лион" обыграл турецкий "Бешикташ" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

Встреча, прошедшая в четверг в Лионе, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе "Лиона" голы забили Корантен Толиссо (83-я минута) и Жереми Морель (85). У "Бешикташа" отличился Райан Бабел (15).

@OL Матч 1/4 Лиги Европы между "Лионом" и "Бешикташем"

Ответный матч состоится 20 апреля в Стамбуле.

Отметим, что матч начался с 45-минутной задержкой из-за беспорядков на стадионе, устроенных фанатами команд.