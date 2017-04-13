Массовые беспорядки произошли перед матчем "Лиона" и "Бешикташа"

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Болельщики французского "Лиона" массово выбежали на поле перед матчем 1/4 финала Лиги Европы со стамбульским "Бешикташем" из-за действий фанатов турецкого клуба, запускающих пиротехнику с верхних ярусов трибун.

​В результате беспорядков начало матча было отложено. Поединок начался лишь после 45-минутной задержки.

@19ultras03 Драка фанатов французского "Лиона" и стамбульского "Бешикташа"

Матч "Лиона" с "Бешикташем" на стадионе французского клуба должен начаться в четверг в 22.05. Перед самым началом игры на поле появилось большое количество болельщиков "Лиона", покинувших трибуны из-за пиротехники, запускаемой фанатами турецкого клуба с верхних ярусов трибун. Также на трибунах произошла драка.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI LYON TRİBÜNÜNÜ BASTI! pic.twitter.com/Uon9Bm2ZY3 — ULTRAS 1903 (@19ultras03) 13 апреля 2017 г.

​Сообщается, что перед матчем возле стадиона произошли стычки между болельщиками клубов.

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