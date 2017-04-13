"Атлетико" дома обыграл "Лестер" в 1/4 финала Лиги чемпионов

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Мадридский "Атлетико" на своем выиграл у английского "Лестера" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в среду в Мадриде, завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол забил Антуан Гризманн, реализовавший на 28-й минуте пенальти.

https://twitter.com/atleti?lang=ru Игрок мадридского "Атлетико" Антуан Гризман

Ответная игра состоится в Англии 18 апреля.

Как сообщалось, еще один мадридский клуб — "Реал" — на выезде в среду выиграл у мюнхенской "Баварии" со счетом 2:1. Дубль в матче оформил Криштиано Роналду.