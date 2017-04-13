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    Спорт

    "Атлетико" дома обыграл "Лестер" в 1/4 финала Лиги чемпионов

    (обновлено: )3
    Игра, прошедшая в среду в Мадриде, завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0, гол на счету Антуана Гризмана. Ответная игра состоится в Англии 18 апреля.
    Матч Атлетико (Мадрид) - Лестер
    @Atleti

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Мадридский "Атлетико" на своем выиграл у английского "Лестера" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Встреча, прошедшая в среду в Мадриде, завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол забил Антуан Гризманн, реализовавший на 28-й минуте пенальти.

    https://twitter.com/atleti?lang=ru
    Игрок мадридского "Атлетико" Антуан Гризман

    Ответная игра состоится в Англии 18 апреля.

    Как сообщалось, еще один мадридский клуб — "Реал" — на выезде в среду выиграл у мюнхенской "Баварии" со счетом 2:1. Дубль в матче оформил Криштиано Роналду

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