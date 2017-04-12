Рада признала боевой гопак и спас национальными видами спорта

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Верховная Рада приняла в первом чтении проект изменений в закон "О физической культуре и спорте" в части признания национальных видов спорта. Проект закона с регистрационным номером 5324 поддержали 229 парламентариев.

"За годы независимости Украины стали возрождаться и развиваться виды спорта, которые выросли из украинских традиций, среди которых есть и восстановленные виды, основанные на вековых народных традициях — боевой гопак, спас (на фото), рукопашный бой и другие", — цитирует УНИАН министра молодежи и спорта Игоря Жданова.

Согласно документу, в случае отсутствия соответствующей международной спортивной федерации статус национальной спортивной федерации, способствующей развитию национальных видов спорта, предоставляется по решению центрального органа исполнительной власти, который реализует госполитику в сфере физической культуры и спорта.

Спикер парламента Андрей Парубий одобрил голосование и заявил, что "он сам занимался много лет гопаком, боевым гопаком". "Я уверен, что сегодня мы дали новое дыхание для того, чтобы мы смогли вывести на новый уровень национальные виды спорта", — подчеркнул председатель ВР.