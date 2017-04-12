Неймар дисквалифицирован на три матча в чемпионате Испании

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Нападающий "Барселоны" Неймар дисквалифицирован Федерацией футбола Испании на три матча чемпионата страны, сообщает Marca.

Неймар был удален в субботнем матче 31-го тура чемпионата Испании с "Малагой" (0:2), получив две желтых карточки. Бразилец должен был пропустить только один матч, но, покидая поле, он саркастически поаплодировал судье, что было отражено в протоколе и стало причиной дополнительной дисквалификации.

"Барселона" намерена обжаловать это решение, но, если это не удастся, Неймар пропустит матчи с "Реал Сосьедадом" (15 апреля), "Реалом" (23 апреля) и "Осасуной" (26 апреля).

"Барселона" с 69 очками после 31 матча занимает второе место в турнирной таблице, отставая на три балла от "Реала", имеющего к тому же игру в запасе.

Как сообщалось, накануне в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" на выезде проиграла туринскому "Ювентусу" со счетом 0:3.