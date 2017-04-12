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    Неймар дисквалифицирован на три матча в чемпионате Испании

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    Бразилец должен был пропустить только один матч, но, покидая поле, в матче "Барселоны" против "Малаги", он саркастически поаплодировал судье, что было отражено в протоколе и стало причиной дополнительной дисквалификации.
    Арбитр делает предупреждение Неймару (Барселона). Архивное фото
    REUTERS Kai Pfaffenbach

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Нападающий "Барселоны" Неймар дисквалифицирован Федерацией футбола Испании на три матча чемпионата страны, сообщает Marca.

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    Неймар был удален в субботнем матче 31-го тура чемпионата Испании с "Малагой" (0:2), получив две желтых карточки. Бразилец должен был пропустить только один матч, но, покидая поле, он саркастически поаплодировал судье, что было отражено в протоколе и стало причиной дополнительной дисквалификации.

    "Барселона" намерена обжаловать это решение, но, если это не удастся, Неймар пропустит матчи с "Реал Сосьедадом" (15 апреля), "Реалом" (23 апреля) и "Осасуной" (26 апреля).

    "Барселона" с 69 очками после 31 матча занимает второе место в турнирной таблице, отставая на три балла от "Реала", имеющего к тому же игру в запасе.

    Как сообщалось, накануне в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" на выезде проиграла туринскому "Ювентусу" со счетом 0:3. 

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