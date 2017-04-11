Болельщики "Боруссии" предлагают ночлег фанатам "Монако"

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Фанаты дортмундской "Боруссии" в связи с переносом первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако" запустили в соцсетях акцию в поддержку болельщиков гостей, предлагая им ночлег.

Ранее стало известно, что возле автобуса дортмундской команды, направлявшегося на стадион на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако", произошло три взрыва. В результате инцидента пострадал защитник "Боруссии" Марк Бартра, который был доставлен в больницу. Игра должна была состояться во вторник в Дортмунде и начаться в 21:45 по Киеву, но была перенесена на среду.

"Дорогие болельщики "Монако"! Если вам нужно переночевать в Дортмунде, пожалуйста, проверьте (хэштег) #bedforawayfans ("кровать для болельщиков гостей")", — говорится в сообщении в официальном аккаунте "Боруссии" в Twitter.

— Borussia Dortmund (@BVB) 11 апреля 2017 г.

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Десятки болельщиков обоих клубов уже оставили записи в своих аккаунтах с этим хэштегом, либо предлагая ночлег приезжим фанатам, либо сообщая о необходимости остаться у кого-то на ночь.