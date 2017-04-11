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    Взрывные устройства были на обочине дороги, по которой ехал автобус "Боруссии"

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    По данным СМИ, взрывные устройства были заложены на обочине дороги. Один из свидетелей заявил, что "взрыв был очень громким" и он подумал, "что началась война".
    Взрывы у автобуса Боруссии
    @BILD

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Взрывные устройства, разорвавшиеся возле автобуса дортмундского футбольного клуба "Боруссия", находились на обочине дороги, сообщает Bild.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Во вторник матч 1/4 финала Лиги чемпионов "Боруссия" — "Монако" был перенесен на среду из-за взрыва вблизи автобуса немецкой команды. Полиция Дортмунда сообщила, что в общей сложности рядом с автобусом произошли три взрыва. В результате взрыва пострадал защитник "Боруссии" Марк Бартра, который получил порезы руки осколками стекла и был госпитализирован.

    По данным немецкого издания, взрывные устройства были заложены на обочине дороги. Один из свидетелей заявил, что "взрыв был очень громким" и он подумал, "что началась война".

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