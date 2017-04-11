В "Шахтере" заявили, что "Динамо" не предупреждало о переносе матча

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Поединок киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" в рамках 26-го тура украинской Премьер-лиги был перенесен с субботы, 22 апреля, на пятницу, 21 апреля, без согласия "горняков", заявил генеральный секретарь "Шахтера" Александр Черкасов.

"Касательно переноса даты матча с "Динамо" в "Шахтер" никто не обращался. О том, что игра пройдет в пятницу, 21 апреля, мы узнали из официального решения Премьер-лиги", — заявил Черкасов в комментарии Terrikon.com.

Отметим, Премьер-лига данным шагом нарушила собственный регламент, так как пятничные матчи с сентября по апрель не должны начинаться позже 19:00, тогда как матч лидеров чемпионата начнется в 20:00.

В то же время президент "Динамо" Игорь Суркис опроверг информацию о том, что поединок был перенесен из-за свадьбы дочки его брата Григория, сообщает ZN.UA.

"Моя дочка вышла замуж ровно год тому назад. У дочки брата 22 апреля свадьба. Если люди считают, что матч перенесли из-за свадьбы, то они ошибаются. Мы договорились с "Шахтером" сыграть в пятницу. Нам это удобно, в среду принципиальные матчи в Кубке, полуфинал все-таки", — сказал Игорь Суркис.

Напомним, отрыв "Шахтера" от "Динамо" в турнирной таблице Премьер-лиги составляет 9 очков.