Канада, США и Мексика подали совместную заявку на ЧМ-2026

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Канада, США и Мексика объявили о подаче заявки на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году.

Об этом сообщается в официальном микроблоге Федерации футбола Канады в Twitter.

Ранее президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Виктор Монтальяни заявил, что США, Канада и Мексика нацелены на подачу совместной заявки на проведение чемпионата мира 2026 года.

Совет ФИФА одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд, начиная с турнира 2026 года. Место проведения турнира будет выбрано в мае 2020 года.

В последний раз чемпионат мира проходил в Северной Америке в 1994 году — в США.