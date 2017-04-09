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    Спорт

    Дубль Ярмоленко помог "Динамо" разгромить "Олимпик"

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    Встреча, прошедшая в воскресенье в Киеве, завершилась победой хозяев поля со счетом 4:0. Голами в составе победителей отметились Артем Беседин (на 21-й минуте), Андрей Ярмоленко (26, 65) и Денис Гармаш (51).
    Матч киевского Динамо с Олимпиком в Киеве
    ФК Динамо Киев

    КИЕВ, 9 апр — РИА-Новости Украина. Киевское "Динамо" обыграло "Олимпик" из Донецка в матче 2-го тура второго этапа чемпионата Украины по футболу.

    Матч киевского Динамо против Александрии
    ФК Динамо Киев
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    Встреча, прошедшая в воскресенье в Киеве, завершилась победой хозяев поля со счетом 4:0. Голами в составе победителей отметились Артем Беседин (на 21-й минуте), Андрей Ярмоленко (26, 65) и Денис Гармаш (51).

    Ранее сообщалось, что в матче второго этапа чемпионата Украины ФК "Шахтер" проиграл одесскому "Черноморцу". Футболисты потерпели первое поражение в турнире. Матч состоялся в воскресенье в Харькове и завершился волевой победой номинальных гостей со счетом 2:1. 

    "Динамо" в матче следующего тура 14 апреля сыграет на выезде с луганской "Зарей", "Олимпик" 15 апреля примет донецкий "Шахтер".

    ФК Динамо Киев
    Матч киевского "Динамо" с "Олимпиком" в Киеве

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