Дубль Ярмоленко помог "Динамо" разгромить "Олимпик"

КИЕВ, 9 апр — РИА-Новости Украина. Киевское "Динамо" обыграло "Олимпик" из Донецка в матче 2-го тура второго этапа чемпионата Украины по футболу.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Киеве, завершилась победой хозяев поля со счетом 4:0. Голами в составе победителей отметились Артем Беседин (на 21-й минуте), Андрей Ярмоленко (26, 65) и Денис Гармаш (51).

Ранее сообщалось, что в матче второго этапа чемпионата Украины ФК "Шахтер" проиграл одесскому "Черноморцу". Футболисты потерпели первое поражение в турнире. Матч состоялся в воскресенье в Харькове и завершился волевой победой номинальных гостей со счетом 2:1.

"Динамо" в матче следующего тура 14 апреля сыграет на выезде с луганской "Зарей", "Олимпик" 15 апреля примет донецкий "Шахтер".