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    Пепе сломал два ребра в матче против "Атлетико"

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    Пепе получил травму на 63-й минуте игры, а спустя четыре минуты был заменен на Начо. Медицинское обследование выявило у защитника "Реала" перелом двух ребер. О сроках выздоровления 34-летнего игрока не сообщается.
    Пепе. Архивное фото
    Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 апр — РИА-Новости Украина. Защитник ФК "Реал"(Мадрид) Пепе сломал два ребра в домашнем матче 31-го тура чемпионата Испании против "Атлетико", сообщается на официальном сайте "Реала".

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    Встреча, прошедшая в субботу на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, завершилась со счетом 1:1. Пепе вывел "Реал" вперед на 52-й минуте, но за пять минут до конца основного времени матча Антуан Гризманн восстановил равновесие.

    Пепе получил травму на 63-й минуте игры, а спустя четыре минуты был заменен на Начо. Медицинское обследование выявило у защитника "Реала" перелом двух ребер. О сроках выздоровления 34-летнего игрока не сообщается.

    "Реал" лидирует в чемпионате Испании, набрав 72 очка в 30 матчах. В ближайшем матче "сливочные" сыграют 15 апреля на выезде против хихонского "Спортинга".

    Ранее сообщалось, что "Реал" на выезде обыграл итальянский "Наполи" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, что позволило "Королевскому клубу" выйти в следующую стадию турнира.

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