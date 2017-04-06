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    Рекордное количество болельщиков посетили матч любительского чемпионата

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    На матч 1-го тура любительского чемпионата Украины "Металлист 1925" – "Солли Плюс" пришли 9389 болельщиков, что в два раза превышает среднюю посещяемость украинской Премьер-лиги.
    Футбол
    RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 апр – РИА Новости Украина. Перенесенный матч 1-го тура любительского чемпионата Украины "Металлист 1925" – "Солли Плюс" (1:0) посетили 9389 болельщиков. Единственный гол в матче на 79-й минуте забил Денис Скотаренко.

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    Благодаря этой победе "Металлист 1925" возглавил турнирную таблицу. Отметим, что средняя посещаемость на матчах Премьер-лиги составляет 4184 болельщика, сообщает zn.ua.

    Ранее сообщалось, что сборная Украины U-17 (2000 г.р.) по футболу добыла волевую победу над Австрией (2:1) в третьем туре элит-раунда квалификации Евро-2017 и вышла в финальную Евро-2017. 

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