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    ФФУ провела жеребьевку полуфинала Кубка Украины

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    Результаты жеребьевки: "Шахтер" (Донецк) / "Полтава" (Полтава) - "Днепр" (Днепр); "Николаев" (Николаев) - "Динамо" (Киев). Полуфинальные матчи состоятся 26 апреля, финал - 17 мая.
    Федерация футбола Украины
    Из открытых источников

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. В Киеве состоялась церемония жеребьевки полуфинала Кубка Украины сезона 2016/2017 годов, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины (ФФУ).

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    Жеребьевка проходила среди пяти команд: "Динамо", "Днепр", "Николаев", "Шахтер" и "Полтава".

    Результаты жеребьевки: "Шахтер" (Донецк) / "Полтава" (Полтава) — "Днепр" (Днепр); "Николаев" (Николаев) — "Динамо" (Киев).

    Полуфинальные матчи состоятся 26 апреля, финал — 17 мая.

    Четвертьфинальный матч турнира между "Полтавой" и "Шахтером" не состоялся, а потому судьба этого противостояния решится после принятия соответствующего решения КДК ФФУ.

    Напомним, год назад донецкий "Шахтер" стал обладателем Кубка Украины сезона 2015/2016, обыграв в финале луганскую "Зарю".

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