ФФУ провела жеребьевку полуфинала Кубка Украины

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КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. В Киеве состоялась церемония жеребьевки полуфинала Кубка Украины сезона 2016/2017 годов, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины (ФФУ).

Жеребьевка проходила среди пяти команд: "Динамо", "Днепр", "Николаев", "Шахтер" и "Полтава".

Результаты жеребьевки: "Шахтер" (Донецк) / "Полтава" (Полтава) — "Днепр" (Днепр); "Николаев" (Николаев) — "Динамо" (Киев).

Полуфинальные матчи состоятся 26 апреля, финал — 17 мая.

Четвертьфинальный матч турнира между "Полтавой" и "Шахтером" не состоялся, а потому судьба этого противостояния решится после принятия соответствующего решения КДК ФФУ.

Напомним, год назад донецкий "Шахтер" стал обладателем Кубка Украины сезона 2015/2016, обыграв в финале луганскую "Зарю".