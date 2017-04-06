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    Украина упала в рейтинге ФИФА

    (обновлено: )5710
    Обновленный рейтинг Международной федерации футбола опубликован 6 апреля. Сборная Украины опустилась на шесть позиций - с 31-го на 37-е место. У национальной команды 761 очко.
    Футбольный мяч. Архивное фото
    RIA News Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Сборная Украины по футболу потеряла шесть позиций и опустилась на 37 место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), следует из его новой версии, опубликованной в четверг на официальном сайте организации.

    Первая десятка обновленного 6 апреля рейтинга ФИФА — Бразилия (1661 очко), Аргентина (1603), Германия (1464), Чили (1403), Колумбия (1348), Франция (1294), Бельгия (1281), Португалия (1259), Швейцария (1212) и Испания (1204).

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    Cборная Украины расположилась на 37 месте с 761 очком, хотя месяцем ранее находилась на 31 месте с 798 очками. 

    Всего в списке 211 национальных ассоциаций.

    fifa.com/скриншот
    Рейтинг ФИФА от 6 апреля 2017

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