Украина упала в рейтинге ФИФА

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Сборная Украины по футболу потеряла шесть позиций и опустилась на 37 место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), следует из его новой версии, опубликованной в четверг на официальном сайте организации.

Первая десятка обновленного 6 апреля рейтинга ФИФА — Бразилия (1661 очко), Аргентина (1603), Германия (1464), Чили (1403), Колумбия (1348), Франция (1294), Бельгия (1281), Португалия (1259), Швейцария (1212) и Испания (1204).

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Cборная Украины расположилась на 37 месте с 761 очком, хотя месяцем ранее находилась на 31 месте с 798 очками.

Всего в списке 211 национальных ассоциаций.