Григорий Суркис переизбран вице-президентом УЕФА

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Бывший глава Федерации футбола Украины (ФФУ) Григорий Суркис был переизбран на должность вице-президента УЕФА, сообщает пресс-служба организации.

На 41-м Конгрессе главного европейского футбольного органа, который прошел накануне в Хельсинки, были выбраны вице-президенты организации.

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Одним из заместителей главы УЕФА по-прежнему остался Григорий Суркис. Помимо украинца вице-президентами стали Фернанду Гомеш (Португалия), Райнхард Гриндель (Германия), Анхель Мария Льона (Испания) и Карл-Эрик Нильссон (Швеция).

Суркис занимает должность вице-президента УЕФА с 2013 года.

В среду, 5 апреля, киевское "Динамо" победило "Нефтяник" из Ахтырки в четвертьфинале Кубка Украины по футболу и, таким образом, вышло в полуфинал турнира.