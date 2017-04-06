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    Григорий Суркис переизбран вице-президентом УЕФА

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    На 41-м Конгрессе главного европейского футбольного органа, который прошел накануне в Хельсинки, были выбраны вице-президенты организации. Григорий Суркис занимает должность вице-президента УЕФА с 2013 года.
    Григорий Суркис. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Бывший глава Федерации футбола Украины (ФФУ) Григорий Суркис был переизбран на должность вице-президента УЕФА, сообщает пресс-служба организации.

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    На 41-м Конгрессе главного европейского футбольного органа, который прошел накануне в Хельсинки, были выбраны вице-президенты организации.

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    Одним из заместителей главы УЕФА по-прежнему остался Григорий Суркис. Помимо украинца вице-президентами стали Фернанду Гомеш (Португалия), Райнхард Гриндель (Германия), Анхель Мария Льона (Испания) и Карл-Эрик Нильссон (Швеция).

    Суркис занимает должность вице-президента УЕФА с 2013 года.

    В среду, 5 апреля, киевское "Динамо" победило "Нефтяник" из Ахтырки в четвертьфинале Кубка Украины по футболу и, таким образом, вышло в полуфинал турнира.  

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