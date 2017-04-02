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    "Динамо" разгромило "Александрию"

    (обновлено: )601
    Футбольный клуб "Динамо" на гол "Александрии" ответил четырьмя голами во втором тайме и добыл третью победу подряд. Андрей Ярмоленко сделал дубль и один ассист.
    Матч Динамо - Александрия
    ФК "Динамо"

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье, 2 апреля, "Динамо" в гостях обыграло "Александрию" (4:1).

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    Команда Шарана открыла счет уже на 2-й минуте матча. Владислав Огиря забил дебютный гол в УПЛ, передает Tribuna.com.

    "Динамо" ответило четырьмя голами во втором тайме и добыло третью победу подряд. Андрей Ярмоленко сделал дубль и один ассист.

    Ранее сообщалось, что форвард "Гранады" Артем Кравец вернется в "Динамо". Такую информацию обнародовал его агент Вадим Шаблий.

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