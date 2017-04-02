Бриедис победил Хука в бою за пояс чемпиона мира по версии WBC

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Латвийский боксер Майрис Бриедис завоевал титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив немца Марко Хука.

Поединок, прошедший в субботу в Дортмунде, завершился в 12 раундах победой Бриедиса единогласным решением судей. Рефери из жюри боя отдали свое предпочтение 32-летнему латвийцу со счетом 118:109, 117:110, 116:111.

На кону поединка, кроме чемпионского пояса WBC, стоял также интерконтинентальный титул по версии Международной боксерской организации (IBO).

Бриедис одержал свою 22-ю победу в 22 боях на профессиональном ринге (18 — нокаутом). Для 32-летнего Хука поражение от Бриедиса стало четвертым в карьере при 40 победах (27 — нокаутом) и одной ничьей.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко вошел в десятку лучших боксеров мира по версии популярного и авторитетного журнала The Ring.