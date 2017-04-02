"ПСЖ" завоевал Кубок французской лиги, разгромив в финале "Монако"

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Команда "Пари-Сен-Жермена" разгромила "Монако" в финале Кубка французской лиги и завоевала первый трофей в нынешнем клубном сезоне.

Встреча, прошедшая в субботу в Лионе, завершилась со счетом 4:1 в пользу "ПСЖ". У победителей дублем отметился Эдинсон Кавани (54-я и 90-я минуты), также отличились Юлиан Дракслер (4) и Анхель Ди Мария (44). У "Монако" единственный мяч забил Тома Лемар (27).

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"ПСЖ" завоевал Кубок лиги в седьмой раз в своей истории. Ранее парижане становились обладателями трофея в 1995, 1998, 2008, 2014, 2015 и 2016 годах.

Ранее сообщалось, что каталонская "Барселона" дома нанесла крупное поражение французскому клубу "Пари Сен-Жермен" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и пробилась в четвертьфинал.