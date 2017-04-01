наверх
01.04.201719:18
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.10
  • USD26.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Названа сумма, потраченная ФИФА на антикоррупционное расследование

    (обновлено: )8
    Во время расследования, которое длилось 22 месяца, было рассмотрено около 2,5 миллионов документов, и опрошены ключевые свидетели. Итоговый доклад охватывает 1300 страниц.
    Логотип ФИФА
    REUTERS Arnd Wiegmann

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. ФИФА потратила на внутреннее расследование коррупционного скандала 80 миллионов фунтов стерлингов, пишет Daily Mail.

    Установка арки над четвертым энергоблоком ЧАЭС
    Скришот с видео
    The Washington Times: украинская коррупция бросает ядерную тень на Европу

    Такая сумма получилась из-за большого объема исследуемых материалов. Расследование проводили американские и швейцарские юристы. 

    Во время расследования, которое длилось 22 месяца, было рассмотрено около 2,5 миллионов документов, и опрошены ключевые свидетели. Итоговый доклад охватывает 1300 страниц и содержит более 20 тысяч страниц вещественных доказательств.

    Напомним, в мае 2015 года несколько высокопоставленных чиновников ФИФА были задержаны по подозрению в коррупции.

    Обвинения были предъявлены 14 чиновникам в получении взяток на сумму около 150 миллионов долларов. Глава ФИФА Йозеф Блаттер объявил тогда об отставке.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Мартин Сайдик. Архивное фото
    Донбасс: пасхальное перемирие
    Рудяков: правительство и сейм Польши реализуют план экспансии на Украину
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Логотип Евровидения
    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции...
    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации