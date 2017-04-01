Названа сумма, потраченная ФИФА на антикоррупционное расследование

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. ФИФА потратила на внутреннее расследование коррупционного скандала 80 миллионов фунтов стерлингов, пишет Daily Mail.

Такая сумма получилась из-за большого объема исследуемых материалов. Расследование проводили американские и швейцарские юристы.

Во время расследования, которое длилось 22 месяца, было рассмотрено около 2,5 миллионов документов, и опрошены ключевые свидетели. Итоговый доклад охватывает 1300 страниц и содержит более 20 тысяч страниц вещественных доказательств.

Напомним, в мае 2015 года несколько высокопоставленных чиновников ФИФА были задержаны по подозрению в коррупции.

Обвинения были предъявлены 14 чиновникам в получении взяток на сумму около 150 миллионов долларов. Глава ФИФА Йозеф Блаттер объявил тогда об отставке.