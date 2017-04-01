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    Спорт

    Кравец вернется в "Динамо" – агент

    (обновлено: )10
    Как подчеркнул агент футболиста, "Артем – игрок "Динамо", и он в любом случае вернется в свой клуб, у него контракт, по которому он обязан это сделать".
    Артем Кравец
    Федерация футбола Украины

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Форвард "Гранады" Артем Кравец вернется в "Динамо", сообщил его агент Вадим Шаблий.

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    "Артем – игрок "Динамо", и он в любом случае вернется в свой клуб, у него контракт, по которому он обязан это сделать. А дальше мы все вместе с президентом клуба обсудим дальнейшую перспективу игрока в "Динамо" и его будущее", — отметил он.

    "Пока приоритетов, куда пойти, у нас нет. Будем разговаривать уже ближе к завершению арендного соглашения с испанским клубом", — заявил агент.

    В этом сезоне за "Гранаду" Кравец провел уже 22 матча.

    Как сообщалось ранее, бельгийский "Андерлехт" выкупил у киевского "Динамо" права на арендованного ранее футболиста Лукаша Теодорчика и подписал полноценный контракт с польским нападающим.

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