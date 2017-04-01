Сербию могут отстранить от турниров УЕФА из-за поведения фанатов

ARIS MESSINIS / AFP

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Сербия и ряд других стран могут быть отстранены от международных турниров под эгидой УЕФА из-за хулиганского поведения фанатов, заявил глава УЕФА Александер Чеферин во время посещения штаб-квартиры Футбольного союза Сербии, сообщает "Р-Спорт".

"Если их (хулиганов — Ред.) не остановить, может произойти катастрофа, и Сербии будет грозить серьезная опасность быть исключенной из турниров. Это будет катастрофой для Сербии, — заявил Чеферин, слова которого приводит AP. — Разговоры полезны, но необходимо и принуждение. УЕФА дал понять правительствам стран, в которых эта проблема сохраняется, что футбольные ассоциации не могут ее решить. Государственные власти должны действовать сообща с футбольными организациями, чтобы победить хулиганство".

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В октябре 2014 года матч отборочного цикла чемпионата Европы-2016 между командами Албании и Сербии в Белграде был омрачен из-за поведения фанатов и самих футболистов. В конце первого тайма над полем стадиона "Партизан" появился небольшой беспилотный летательный аппарат на дистанционном управлении, к которому был привязан политический баннер. На нем была изображена карта Великой Албании и фотографии Исы Болетини и Исмаила Кемали, которые первыми в 1912 году подняли албанский флаг. Сербский защитник Стефан Митрович поймал баннер и стянул его вниз, после чего между игроками команд, а затем и другими их представителями, началась потасовка.

Счет в матче на момент остановки не был открыт. УЕФА решил не доигрывать встречу и присудить сборной Албании техническое поражение. При этом УЕФА отнял у сборной Сербии три очка, а также обязал сербскую команду провести два домашних матча без зрителей. Обе федерации были оштрафованы на 100 тысяч евро.

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Позже Футбольный союз Сербии (ФСС) и Федерация футбола Албании (FShF) подали апелляции в CAS, касающиеся отмены или изменения вердикта УЕФА. Согласно решению CAS, апелляция албанской федерации была удовлетворена в той части, которая касалась технического поражения — по решению CAS, оно было засчитано сборной Сербии. Все остальные наказания сербов также остались в силе.