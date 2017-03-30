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    "Андерлехт" выкупил у киевского "Динамо" права на Теодорчика

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    Футбольный клуб "Андерлехт" заключил с 25-летним польским футболистом Лукашем Теодорчиком соглашение сроком до 2020 года. Сумма трансфера не сообщается.
    Лукаш Теодорчик
    wikipedia

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Бельгийский "Андерлехт" выкупил у киевского "Динамо" права на арендованного ранее футболиста Лукаша Теодорчика и подписал полноценный контракт с польским нападающим, сообщается на официальном сайте брюссельского клуба.

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    "Андерлехт" заключил с 25-летним поляком соглашение сроком до 2020 года. Сумма трансфера не сообщается.

    Теодорчик перешел в "Андерлехт" на правах аренды из киевского "Динамо" перед началом нынешнего сезона и провел за бельгийскую команду 41 матч во всех турнирах, в которых забил 28 мячей. Его соглашение с "Динамо" истекало летом 2019 года.

    В составе киевлян Теодорчик выступал с 2014 года и провел за них 42 матча, в которых забил 16 мячей. Также в активе нападающего есть 12 матчей в составе сборной Польши, в которых он забил 4 мяча.

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