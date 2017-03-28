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    Данило Силва покидает "Динамо"

    (обновлено: )11
    Бразильский защитник киевского футбольного клуба Динамо Данило Силва (справа)
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Бразильский защитник Данило Силва покидает киевский футбольный клуб "Динамо", сообщается на официальном сайте украинской команды.

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    Игрок получил статус свободного агента и вернется в Бразилию, сообщает Р-Спорт.

    Данило Силва перешел в "Динамо" в феврале 2010 года из бразильского "Интернасьонала". В составе киевлян в общей сложности он провел 222 матча во всех турнирах и забил 3 гола, однако в текущем сезоне почти не играл из-за травм.

    Вместе с "Динамо" 30-летний защитник по два раза выиграл чемпионат и Кубок Украины, а также завоевал Суперкубок страны.

    Ранее сообщалось, что бразильский нападающий Жуниор Мораес на правах аренды перешел из киевского "Динамо" в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

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