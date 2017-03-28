Роналду в прошлом году заработал больше всех футболистов в мире

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КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду получил наибольший среди всех футболистов в мире доход за год, сообщает Sun со ссылкой на журнал France Football.

По данным СМИ, 32-летний португалец с учетом всех премиальных и доходов от рекламы за последние 12 месяцев заработал окоол 87,5 миллиона евро.

На втором месте списка футбольных богачей расположился нападающий "Барселоны" Лионель Месси (76,5 млн евро), третью строчку занимает партнер аргентинца по команде бразилец Неймар (55,5 млн евро). Далее идут валлийский форвард "Реала" Гарет Бейл (41 млн евро) и аргентинский нападающий "Хэбэй Чайна Фортун" Эсекьель Лавесси (28,5 млн евро).

В то же время среди тренеров больше всего заработал наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью — доход португальца равняется 28 млн евро.

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Вторая позиция у итальянца Марчело Липпи (сборная Китая) — 23,5 млн евро. Тройку замыкает бывший главный тренер французского "Пари Сен-Жермен" Лоран Блан (20 млн евро). На четвертой и пятой позициях разместились тренеры мюнхенской "Баварии" итальянец Карло Анчелотти (15,8 млн евро) и английского "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола (14,5 млн евро).

Напомним, Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2016 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).



