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    Главе FIDE Илюмжинову готовят импичмент

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    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (332)

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    По словам президента Российской шахматной федерации Андрея Филатова, основная причина недовольства президентом Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсаном Илюмжиновым - включение главы FIDE в санкционный список властей США.
    Кирсан Илюмжинов
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    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов может подвергнутся импичменту со стороны определенных чиновников организации, но он способен "победить эту историю", заявил агентству "Р-Спорт" президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов.

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    Ранее в понедельник FIDE на своем официальном сайте сообщила, что Илюмжинов объявил о решении уйти в отставку на заседании президентского совета организации в Афинах, и что этот вопрос будет обсуждаться на внеочередном заседании совета в апреле. Позднее сам Илюмжинов заявил "Р-Спорт", что он в отставку не подавал, сообщение не соответствует истине, и заседание президентского совета в апреле не состоится.

    "Я сегодня встречался с Кирсаном Николаевичем, и мы обсуждали различные планы, — сказал по телефону Филатов. — Сегодня он мне ничего на эту тему не говорил. Он сказал, что прошел президентский совет, что его склоняют к отставке, но он отверг эту историю, потому что планирует работать и дальше. Ему готовят импичмент, а он с этим борется. Но я верю в его способности победить эту историю. Я считаю, что Кирсан Николаевич – опытный политический боец и всегда справлялся с большими трудностями. Я в него верю".

    Собеседник агентства подчеркнул, что основная причина недовольства Илюмжиновым — включение главы FIDE в санкционный список властей США.

    "Сложный вопрос, от кого это идет, — продолжил глава РШФ. — Скорее всего, это связано с санкционным списком, куда он попал, и очень многие люди опасаются, что могут попасть в сложную ситуацию. И на всякий случай боятся, что будут санкции против международных спортивных организаций, как мы это видели по отношению к нашим спортсменам, тренерам и руководителям федераций, и это будет продолжено. И многие люди, которые входят в FIDE, опасаются, что санкции после президента FIDE будут распространены и на вице-президентов FIDE. Или на руководителей федераций, которые сотрудничают с президентом FIDE".

    Илюмжинов возглавляет FIDE с 1995 года.

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