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    Экс-советник главы СБУ назвал игроков сборной Украины "калеками"

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    Бывший советник главы СБУ и экс-директор Евро-2012 в Украине Маркиян Лубкивский назвал игру бездарной, а футболистов охарактеризовал словом "калеки".
    Маркиян Лубкивский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Бывший советник главы СБУ и экс-директор Евро-2012 в Украине Маркиян Лубкивский прокомментировал матч сборной Украины против Хорватии. Об этом он написал на свой странице в Facebook.

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    Лубкивский назвал игру бездарной, а футболистов охарактеризовал словом "калеки". 

    Далее Лубкивский заявил, что ему больше всего в этой истории жаль болельщиков, которые поддерживали сборную.

    Ранее главный тренер украинской команды Андрей Шевченко заявил, что сборная Украины продолжит борьбу в отборочном турнире на чемпионат мира по футболу-2018, несмотря на проигрыш сборной Хорватии.

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