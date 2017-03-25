Экс-советник главы СБУ назвал игроков сборной Украины "калеками"

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Бывший советник главы СБУ и экс-директор Евро-2012 в Украине Маркиян Лубкивский прокомментировал матч сборной Украины против Хорватии. Об этом он написал на свой странице в Facebook.

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Лубкивский назвал игру бездарной, а футболистов охарактеризовал словом "калеки".

Далее Лубкивский заявил, что ему больше всего в этой истории жаль болельщиков, которые поддерживали сборную.

Ранее главный тренер украинской команды Андрей Шевченко заявил, что сборная Украины продолжит борьбу в отборочном турнире на чемпионат мира по футболу-2018, несмотря на проигрыш сборной Хорватии.