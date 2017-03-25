Феттель выиграл третью практику "Ф-1" на Гран-при Австралии

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов на первом этапе "Формулы-1" нового сезона – Гран-при Австралии.

В субботу на трассе в Мельбурне четырехкратный чемпион мира проехал один из своих кругов за 1 минуту 23,380 секунды, Р-Спорт.

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Вторым стал гонщик "Мерседеса" Вальттери Боттас (+0,479), а третьим — обладатель лучшего времени в первой и второй практиках Льюис Хэмилтон (+0,490), также выступающий за "Мерседес".

Квалификация Гран-при Австралии пройдет позднее в субботу, гонка состоится в воскресенье.

В 2016 году британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" стал победителем 12-го этапа чемпионата "Формулы-1" 2016 года – Гран-при Германии.