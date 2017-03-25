Шевченко о проигрыше Хорватии: несколько ошибок перчеркнули все усилия

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Сборная Украины продолжит борьбу в отборочном турнире на чемпионат мира по футболу-2018, несмотря на проигрыш сборной Хорватии, заявил главный тренер украинской команды Андрей Шевченко, передает УНИАН.

Национальная сборная Украины по футболу уступила в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборной Хорватии. Встреча группы "I", прошедшая в пятницу вечером в Загребе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в игре забил Никола Калинич на 38-й минуте.

"Игра сложилась из эпизодов. Когда у Хорватии в определенной фазе игры было преимущество, они его реализовали. Нам то же самое сделать не удалось. Результат, конечно, негативный, но еще ничего не потеряно. У хорватов есть серьезное преимущество, но мы продолжаем бороться", — сказал Шевченко на послематчевой пресс-конференции.

Говоря о своих подопечных, он отметил: "У нас любой игрок должен завоевывать место в составе. Нет неприкасаемых. Игроки приезжают на сбор, мы их смотрим, а потом делаем выводы. Сегодня были игроки, которые хорошо проявили себя, были те, кто не смог полностью реализовать себя. Но это не значит, что они не получат места в команде в будущем. Равно, как и то, что сыгравшие сегодня хорошо, гарантировали себе место в команде в будущих матчах".

"Игра сегодня у нас местами получалась, местами — нет. У хорватов есть два суперигрока — Модрич и Ракитич. Кстати, Модрич организовал голевой момент. Мы стороили нашу игру не только на прессинге, мы должны были контратаковать. К сожалению, несколько ошибок перчеркнули все усилия", — отметил Шевченко.

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"Украина и Хорватия — две абсолютно разные команды, по стилю, по действиям на поле. Мы изучили соперника, мы прекрасно понимали, что нас ждет. Мы по стилю играли в свой футбол, моментами это получалось. Я видел то, что хотел видеть от своей команды… Сегодня мы проиграли при достойной игре. Пойдем дальше", — резюмировал тренер "сине-желтых".

Следующий матч в рамках отбора на ЧМ-2018 Украина сыграет против Финляндии 11 июня.