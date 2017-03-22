Подольски завершил карьеру в сборной Германии, забив гол сборной Англии

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Знаменитый немецкий нападающий Лукас Подольски завершил карьеру в сборной Германии по футболу, забив победный гол в товарищеском матче против сборной Англии.

Встреча, прошедшая в среду вечером в Дортмунде, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 69-й минуте Подольски, для которого эта игра стала последней в форме сборной Германии.

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Всего 31-летний форвард провел за бундесманшафт 130 игр и забил 49 мячей. Вместе со сборной Подольски стал чемпионом мира в 2014 году и вице-чемпионом Европы-2008.

Обе сборные продолжают борьбу за попадание на чемпионат мира 2018 года. В рамках отборочного турнира немцы в группе С сыграют 26 марта на выезде с командой Азербайджана, а сборная Англии в группе F в этот же день примет команду Литвы.

@DFB_Team_EN Товарищеский матч футбольных сборных Германии и Англии

В параллельном товарищеском матче сборная Шотландии на своем поле разошлась миром с канадцами — 1:1.

Напомним, матч отборочного этапа ЧМ-2018 между сборными Украины и Хорватии состоится в пятницу, 24 марта, в Загребе.