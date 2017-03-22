Названа "пятерка" лучших вратарей первого этапа УПЛ

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов стал лучшим голкипером первой части чемпионата Украины по данным Instat, набрав 257 баллов.

Второе место занял уже бывший вратарь "Динамо" (Киев) Александр Шовковский (247). Такое же количество баллов набрал голкипер "Зари" (Луганск) Алексей Шевченко.

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На четвертом и пятом местах расположились Артур Рудько ("Динамо", 238 баллов) и Денис Шелихов ("Днепр", 237 баллов) соответственно, сообщает UA футбол.

В декабре 2016 года голкипер киевского "Динамо" Александр Шовковский объявил о завершении карьеры футболиста. В составе "Динамо", за которое он играл на протяжении всей карьеры, Шовковский 14 раз выигрывал чемпионат Украины, 11 раз – Кубок страны, 6 раз – Суперкубок Украины. За сборную Украины он провел 92 матча, в 2006 году играл в четвертьфинале чемпионата мира.