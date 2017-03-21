КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Британская газета Daily Mirror проиллюстрировала "шокирующее расследование" о "подготовке российских футбольных хулиганов" к атакам на британских болельщиков во время предстоящего в 2018 году Чемпионата мира по футболу фотографиями, сделанными на праздновании Масленицы в московском Измайлово. При этом подписи под изображениями масленичных схваток давали понять, что речь идет о драках ультрас.

Daily Mirror Daily Mirror проиллюстрировала статью об ультрас РФ масленичными боями

Представители издания признали, что оригинальный материал о российских футбольных фанатах был некорректно иллюстрирован изображениями масленичных боев в Москве.

"Что касается использованных фотографий, мы уже пояснили, что на них сняты кулачные бои, организованные в Москве в рамках праздника", — сообщил РИА Новости представитель издания.

В обновленной версии статьи газета продолжает настаивать, что в масленичных боях дрались футбольные хулиганы, хотя не приводит доказательств их участия в празднике.

Издание также утверждает, что местные жители "живут в страхе", опасаясь футбольных фанатов, и в качестве подтверждения своих слов публикует фото "испуганных" пенсионеров, торгующих на Измайловском рынке.

Daily Mirror Фото "живущих в страхе" пенсионеров, торгующих на Измайловском рынке

Британские СМИ уже не в первый выступают с необъективными материалами о российских футбольных болельщиках.

В середине февраля телерадиокомпания Би-би-си продемонстрировал в своем эфире фильм "Армия хулиганов России", главными героями которого стали российские футбольные фанаты, готовящиеся ко встрече британских болельщиков на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Основой для фильма послужили столкновения с участием российских фанатов на чемпионате Европы по футболу 2016 года во Франции. В результате пострадали десятки английских болельщиков, два человека впали в кому. Российское посольство в Лондоне назвало фильм скомпонованным для дискредитации предстоящего чемпионата мира по футболу в России.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Ранее глава Олимпийского комитета России Александр Жуков выразил надежду, что призывы к бойкоту и переносу международных соревнований из России, которые звучат после публикации второй части доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, не коснутся чемпионата мира-2018 по футболу.