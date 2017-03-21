СМИ назвали специалистов, которые могут заменить Реброва в "Динамо"

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Белорусский футбольный специалист Александр Хацкевич может стать новым тренером киевского "Динамо", сообщает "Обозреватель".

Президент столичного клуба Игорь Суркис уже провел переговоры с белорусом, ранее также выступавшим за "бело-синих". В случае увольнения Сергея Реброва Хацкевич будет основным кандидатом на пост главного тренера. Еще одним претендентом на тренерское кресло является также бывший игрок киевлян — Юрий Калитвинцев, который сейчас тренирует московское "Динамо".

Наибольших футбольных успехов Хацкевич добился именно в составе киевского "Динамо", за которое он играл в 1997-2003 годах. В 2007 году начал тренерскую карьеру.

В 2010-2014 годах белорус работал с "Динамо-2", откуда его позвали руководить сборной Белоруссии. В 2016 году контракт между белорусской федерацией футбола и тренером был разорван.

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" продает Теодорчика "Андерлехту" за 4,5 млн евро.