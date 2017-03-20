"Динамо" продает Теодорчика "Андерлехту" за 4,5 млн евро

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Нападающий киевского "Динамо" Лукаш Теодорчик, который этот сезон удачно проводит на правах аренды за бельгийский "Андерлехт", на текущей неделе подпишет полноценный контракт с бельгийским клубом, сообщает Sport.ua.

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Трансфер Теодорчика обойдется "Андерлехту" в 4,5 миллиона евро, а сам поляк подпишет с брюссельцами контракт на 3-4 года. Сообщается также, что в случае серьезного предложения ближайшим летом,"Андерлехт" не будет препятствовать трансферу футболиста.

Три года назад нападающий сборной Польши Лукаш Теодорчик перешел из польского "Леха" в киевское "Динамо" и подписал с киевлянами контракт на пять лет.