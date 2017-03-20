наверх
21.03.201700:33
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91+ 0.02
  • USD26.89- 0.02
Рубрики
Ещё
    Спорт

    "Динамо" продает Теодорчика "Андерлехту" за 4,5 млн евро

    17
    Трансфер Теодорчика обойдется "Андерлехту" в 4,5 миллиона евро, а сам поляк подпишет с брюссельцами контракт на 3-4 года. Сообщается также, что в случае серьезного предложения ближайшим летом,"Андерлехт" не будет препятствовать трансферу футболиста.
    Лукаш Теодорчик и Евгений Хачериди на футбольном матче ФК Динамо (Киев) - Эвертон (Ливерпуль)
    REUTERS Peter Cziborra Livepic

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Нападающий киевского "Динамо" Лукаш Теодорчик, который этот сезон удачно проводит на правах аренды за бельгийский "Андерлехт", на текущей неделе подпишет полноценный контракт с бельгийским клубом, сообщает Sport.ua.

    Смотрите также: Сенсационное поражение "Динамо" от новичка премьер-лиги "Звезды

    Трансфер Теодорчика обойдется "Андерлехту" в 4,5 миллиона евро, а сам поляк подпишет с брюссельцами контракт на 3-4 года. Сообщается также, что в случае серьезного предложения ближайшим летом,"Андерлехт" не будет препятствовать трансферу футболиста.

    Три года назад нападающий сборной Польши Лукаш Теодорчик перешел из польского "Леха" в киевское "Динамо" и подписал с киевлянами контракт на пять лет.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Владимир Гройсман. Петр Порошенко и Игорь Райнин
    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by
    Юлия Самойлова
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
    Активисты "Азова" в Одессе облили краской здание "Проминвестбанка"
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ
    Владимир Гройсман
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия