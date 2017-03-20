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    Ирландский футболист найден мертвым

    (обновлено: )28
    Согласно данным, тело 27-летнего спортсмена, выступавшего на позиции защитника, было найдено 19 марта. Причины смерти не уточняются. Известно, что за день до смерти футболист играл в матче чемпионата Ирландии.
    Ирландский футболист Дерри Сити Райан Макбрайд
    @OfficialIrishFA

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Ирландский футболист "Дерри Сити" Райан Макбрайд найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает Sky Sports.

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    Тело 27-летнего спортсмена, выступавшего на позиции защитника, было найдено 19 марта. Причины смерти не уточняются. За день до этого Макбрайд играл в матче чемпионата Ирландии против "Дрохеды" (4:0) и был на поле все 90 минут.

    Клуб и футбольная ассоциация Ирландии выразили соболезнования его семье.

    Напомним, Неймар возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира.

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