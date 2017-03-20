Ирландский футболист найден мертвым

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Ирландский футболист "Дерри Сити" Райан Макбрайд найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает Sky Sports.

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Тело 27-летнего спортсмена, выступавшего на позиции защитника, было найдено 19 марта. Причины смерти не уточняются. За день до этого Макбрайд играл в матче чемпионата Ирландии против "Дрохеды" (4:0) и был на поле все 90 минут.

Клуб и футбольная ассоциация Ирландии выразили соболезнования его семье.

Напомним, Неймар возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира.